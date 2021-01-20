150 فنانا يوقعون عريضة احتجاج ضد حكومة بريطانيا: خذلتمونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم أكثر من 150 من الموسيقيين والعاملين بهذا المجال الحكومة البريطانية بأنها" خذلتهم بصورة مؤسفة" باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووقع كل من المغني روجر دالتري من فريق "ذا هو" وليام جالاجير المغني الرئيسي سابقا بفريقي أويسيز وذا سكس بيستولز خطابا نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الأربعاء، جاء فيه إنه كانت هناك "فجوة كبيرة"، فيما يتعلق بحرية حركة الموسيقيين.



ووفقا للاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا وبروكسل أواخر العام الماضي، سوف يتعين على الموسيقيين والفنانين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أو تصاريح عمل ووثائق تتعلق بمعداتهم في حال أرادوا القيام بجولة في أوروبا.

وجاء في الخطاب " الموسيقيون والراقصون والممثلون والعاملون معهم شعروا بالخذلان من جانب حكومتهم".

وأضاف الخطاب" التكاليف الإضافية للحصول على "تأشيرات دخول وتصاريح" سوف تجعل الكثير من الجولات غير قابلة للتحقق، خاصة بالنسبة للموسيقيين الشباب الناشئين، الذين يكافحون بالفعل للاستمرار في ظل حظر الحفلات الحية بسبب جائحة كورونا.

وطالب الخطاب الحكومة التفاوض مع الكتلة الأوروبية من أجل تحقيق سفر خالي من المعاملات الورقية بالنسبة للفنانين البريطانيين.

من المقرر أن يلتقى وزير الثقافة أوليفر دودن بممثلي قطاع الموسيقى اليوم.