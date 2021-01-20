بدءاً من الغد عرض مسلسل "رشاش .. للشر اسم" على "شاهد VIP"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ايلاف من الرياض: تبدأ من الغد منصة شاهد vip عرض المسلسل المسلسل السعودي " رشاش .. للشر اسم " المستند على قصة حقيقية وتعرض خفايا القصة التي لم تُروَ من قبل حول قاطع الطريق الشهير في ثمانينات القرن الماضي في السعودية والذي مارس خلال تلك الحقبة نشاطاته الإجرامية المروّعة، وتعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه إلى العدالة.

العمل يحمل توقيع المخرج البريطاني كولِن تيج،الذي يحفل سجله المهني بأعمال عالمية عدة، أبرزها:

(Doctor Who ، Holby City) وغيرها وكتب العمل كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي.

يسرد العمل المراحل الإجرامية المتعاقبة في حياة رشاش، بدءاً من أولى تجاربه الإجرامية، مروراً بالفترة التي علت سطوته اجراماً ، وانتهاءً بالإيقاع به وتقديمه إلى العدالة.

قيمة إنتاجية ضخمة خلف عمل «رشاش» فهو أضخم عمل سعودي دراما ، فضلاً عن كونه أكبر إنتاج يُعرض على منصة رقمية في المنطقة.

يقوم بدور "رشاش" الممثل السعودي يعقوب الفرحان ، ويشاركه في البطولة خالد يسلم، نايف الظفيري، فايز بن جريس، حكيم جمعة، عبدالله البراق، إبراهيم الحجاج، أيمن المطهر ، وسمية رضا يعرض المسلسل على ثمان حلقات مدة الحلقة 60 دقيقة .

رشاش الشيباني .. سيرة إجرامية مرعبة

رشاش العتيبي مواليد سبتمبر 1960، الرجل الذي بدأت عملياته الإجرامية منتصف الثمانيات وقام بعمليات سلب ونهب لعابري الطرق السريعة بين المدن السعودية برفقة مجموعة من أفراد عصابته المكونة من 6 أشخاص.

نشط رشاش وعصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد (وادي الدواسر والسليل)، فكانت أخطر المناطق التي تقع فيها عمليات قطع الطريق التي كانت عصابة رشاش تقوم بها. وكانت المجموعة تتنقل بين هذه المنطقة والمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية واليمن. وبسبب هذه الجرائم استحدثت الدولة وحدات أمن الطرق في الخطوط السريعة .

تم القبض عليه بعد مطاردات أمنية مكثفة بالطائرات والسيارات لعدة أشهرتم فيها القضاء على جميع أفراد العصابة عدا رشاش العتيبي الذي استطاع الفرار لليمن لكن بعد ذلك تم القبض به وتسليمه للسعودية.

تم إعدام رشاش في الرياض في أكتوبر1989 .