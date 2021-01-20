"بلا ازدواجيات زائفة".. سيمون تستعيد ذكريات "يوم مر ويوم حلو" مع فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعادت الفنانة سيمون ذكريات مشاركتها في فيلم "يوم مر ويوم حلو"، مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

ونشرت "سيمون"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة سيدة الشاشة العربية وعلّقت: "الأستاذة المحترمة بجد.. بلا ازدواجيات زائفة وزائلة، أمام الكاميرا رائعة وخلفها أجمل وأبسط، ولذلك هي سيدة الشاشة العربية، ليس لقب ولكن صفة، سعدت واتشرفت باختيارها والعمل بجوارها ابنة لها".

فيلم "يوم مر ويوم حلو"، عُرض عام 1988، وقامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، وشاركها البطولة النجوم: عبلة كامل، محمد منير، سيمون، جالا فهمي، سيمون، محمد هنيدي، وغيرهم، تأليف وإخراج خيري بشارة، سيناريو وحوار فايز غالي، أشعار أحمد فؤاد نجم، أغاني سيمون ومحمد منير.