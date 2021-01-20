فن ومشاهير

عبير صبري: "حتى لو زعلان اعمل نفسك مبسوط"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت عبير في الصور داخل سيارتها، وعلّقت: "حتى لو زعلان اعمل نفسك مبسوط".

وتشارك الفنانة عبير صبري في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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