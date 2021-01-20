نصف مليون دولار تكلفة تنظيف البيت الأبيض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ 30 دقيقة

بدأ عمال الإقامة الرئاسية في تنظيف وتعقيم البيت الأبيض، الأربعاء، عقب مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وعائلته .

وستكلف عملية التنظيف نحو نصف مليون دولار حتى يتم تهيئة المكان قبل دخول الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وفي حين يتابع العالم مراسم غير مسبوقة، لتسلم الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، مقاليد الحكم، ستجري عملية تعقيم دقيقة للمنزل الرئاسي تستمر قرابة 5 ساعات.

وستكون عملية التنظيف دقيقة وشاملة، ولن تهمل أي ركن أو جزء من مقر الإقامة الرئاسية، خصوصا بعد إصابة ترامب والعديد من مستشاريه والمقربين منه بالفيروس، وكذلك بسبب عدم التزامه بإجراءات الوقاية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وأبدى بعض مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب، الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثامن والسبعين، رغبتهم في عدم دخول بايدن البيت الأبيض مباشرة، والبقاء في مكان الضيافة “بلير هاوس” حتى انتهاء عمليات التعقيم .

وسيكون على عمال التنظيف أن ينتهوا بسرعة من تنظيف وتعقيم نحو 132 غرفة، وستة طوابق، ونحو 600 نافذة وباب، و35 حماما، و5 مطابخ، وسلالم ومصاعد، إضافة إلى الأثاث الداخلي.