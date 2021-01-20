أخطاء ترتكبها المرأة عند تصفيف شعرها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 07:10 مساءً - يعتقد البعض ان تمشيط الشعر عملية روتينية سهلة لا تحتاج لأي تقنية أو خطوات معينة للقيام بها بنجاح، ولكن الأمر الذي قد لا تعرفه النساء، أن الكثير منهن يرتكبن لبعض الأخطاء الشائعة عند تصفيف الشعر قد تؤدي إلى تكسره وتلفه، من بينها نوع الفرشاة أو اتجاه تمشيطه وغيرها من الأمور التي نستعرضها لكم في التقرير التالي، وفقاً لموقع “برايت سايد” الأمريكي.

1- اتجاه التصفيف

غالباً ما تصفف النساء شعورهن من الأعلى إلى الأسفل، العادة التي يعتمد على سحب الشعر من البصيلة، مما يؤدي إلى تلفها وتكسرها، لذا فأفضل طريقة لفك تشابك عقده، هي البدء ببضع بالأطراف والتمشيط بعناية حتى الوصول إلى الجذور، أما الطريقة الأكثر فعالية هي تقسيم الشعر إلى أقسام، وتفكيك تشابكه وتمشيط كل جزء على حدة.

2- إهمال تمشيط فروة الرأس

بالطبع لا يعني البدء بفك تشابك وتمشيط الشعر من الأطراف، تجنب الجزء العلوي من الرأس، وذلك لأن الفروة العلوية تنتج زيوتاً غنية بالمغذيات ضرورية لجمال وصحة خصلاته.

كما سيؤدي توزيع هذه الزيوت حتى أطرافك إلى جعل شعرك ناعماً ولامعاً، وقد يكون له تأثير مضاد للتجعد، كما يعمل تمشيط الشعر من خلال تدليك فروة الرأس بلطف، على زيادة تدفق الدم لها ما يحفز نمو الشعر الصحي.

3- استخدام فرشاة خاطئة

يمكن أن يؤدي استخدام الفرشاة المناسبة إلى حماية الشعر من التكسر، ومن هنا ينصح باختيار فرشاة مجداف أو الكبيرة الحجم العريضة ذات الشعيرات البلاستيكية، في حالة الخصلات المموجة والمجعدة، لأنها ستفك تشابك العقد بسهولة، أما لصاحبات الشعر الناعم المفرود غير الكثيف، فينصح باختيارهن للفرشاة ذات الشعيرات الخشنة، لأنها ستنزلق برفق عبر خصلات الشعر دون إتلافه أو شد الجذور.

4- التصفيف المتكرر

قد يؤدي تمشيط الشعر بشدة عدة مرات في اليوم إلى إضعافه وتكسره، لذا ينصح بالتركيز على جودة الفرشاة نفسها بدلاً من التصفيف المتكرر يومياً، كما ينصح بالتأكد من تنظيف فرشاة الشعر بانتظام، لأن استخدام فرشاة متسخة يعني انتشار الأوساخ القديمة وخلايا الجلد الميتة على الشعر النظيف مرة أخرى.

5- تمشيط الشعر المبلل بالفرشاة

الشعر المبلل عرضة للتكسر، واستخدام الفرشاة لتصفيفة بعد الحمام يمكن أن يتلفه بسهولة، لذا فأفضل وسيلة لتمشيطه هي مشط واسع الأسنان، الذي سيفك تشابكه بأمان ويوزع الزيوت أو الكريمات عليه بفاعلية أكبر في حالة وضعها.

6- عدم التمشيط قبل الحمام

يمكن لتمشيط الشعر قبل الاستحمام منعه من التشابك، لذا ينصح بتدليك فروة الرأس بالشامبو برفق بدلًا من فركها، مما يسهل من عملية تصفيفه بعد غسله، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.