شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يروج لأغنية "القصة واللى كان": استنوها الساعة 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر المطرب حمزة نمرة بفترة نجاح كبيرة حاليا بعد طرح عدة أغانى من ألبومه الجديد خلال الفترة الأخيرة، ومؤخرا روج من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لأغنية جديدة من أغانى الألبوم وهى "القصة واللى كان".



حمزة نمرة

وكتب حمزة نمرة عبر حسابة على موقع تويتر: "ده كلام من أقرب ناس لما حكوا لهم سمعوه.. وكأن الحب بإديهم يعنى عشان ينسوه.. من أغنية #القصة_واللى_كان.. استنوها النهاردة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة".

وكان حمزة نمرة طرح أولى أغانى ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، نهاية العام الماضى، والتى تحمل نفس اسم الألبوم، وهى من كلمات حازم ويفى، وألحان حمزة نمرة، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهى مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحا، فاضى شوية، مش مهم، يابا، أحكيلك خوفى، معلش، القصة واللى كان، غنوة ليك من قلبى، فيه ناس.

وأعلن حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرحه أغانى الألبوم بشكل ثنائيات يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءا من 15 ديسمبر إلى 24 فبراير من العام الحالى قائلا: "الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله معانا مع أول أغنية من أغانى ألبوم مولود سنة 80.. وكل يوم أربعاء في نفس المعاد هيكون معادنا مع أغنيتين جداد من الألبوم. وتعبنا كتير على الألبوم ده وإن شاء الله كل أغنية فيه تعجبكم وتكون على قدر توقعاتكم".