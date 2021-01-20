شكرا لقرائتكم خبر عن براءة كيسى أفليك من إلقاء صور آنا دى أرماس فى القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن براءة كيسي أفليك من إلقاء صور صديقة شقيقه بن أفليك في القمامة، آنا دي أرماس وذلك فور انفصالهما، حيث رصدت عدسات المصورين رجلا ملثما يلقي بالصور في القمامة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك الرجل هو كيسي شقيق بن، إلا أن الموقع ذكر أن الرجل الذي ارتدى قناع للوجه أثناء إلقائه الصور في صناديق القمامة رجل يعمل لـ Diamond Landscaping وهي شركة تنسيق الحدائق التي يستخدمها بن أفليك.

وكانت انتهت علاقة بن أفليك وآنا دى أرماس، بعد عام كامل من الصداقة التي انتشر الحديث عنها في أروقة هوليوود، وفقا لصحيفة "ديلى ميل"، ويبدو أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر 48 عامًا، غير متلهف على حبيبته السابقة، حيث تخلص من التذكارات التي جمعاها معًا، وذلك بعد حدوث الانفصال مباشرة، حيث شوهد شخص ما وهو يلقى قطعة من الورق المقوى بالحجم الطبيعي للممثلة دى أرماس في الصناديق خارج منزل بن أفليك.