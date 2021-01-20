شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دوين جونسون فى أحدث صوره من التدريبات فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمى دوين جونسون "ذا روك"، استعداداته الكبيرة من ظهوره الأخير داخل صالة التدريبات، والتى ظهر فيها فى كامل لياقته البدنية وعلى أتم استعداد تزامناً مع تصوير فيلمه الجديد BLACK ADAM، الذى سيجسد فيه شخصية بطل خارق ضمن أبطال عالم DC.

ونشر "ذا روك"، صورة جديدة له من داخل صالة التدريبات الخاصة به، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن مواصلة التدريبات حتى منتصف الليل.

وكان "ذا روك" قد أهدى شاحنة بقيمة 30 ألف دولار، إلى أحد أصدقائه، وهو برونو لاور، بهدف رد الجميل للصديق القديم، حيث استقبل برونو لاور، المراهق دواين جونسون عندما أصبح بلا مأوى بعد طرده هو ووالدته من منزلهما فى هاواى، كما استضافه مرة ​​أخرى بعد تسع سنوات عندما واجه دواين أوقاتًا عصيبة أثناء محاولة احتراف المصارعة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



ذا روك

وقال ذا روك "عيد ميلاد مجيد برونو، أحبك يا أخى، كانت حياتى - خاصة سنوات مراهقتى - مليئة بأقسى التقلبات والمنعطفات، لكن الله والكون وجدا دائمًا طريقة لوضع القليل من الناس فى طريقى من شأنهم أن يغيروا مسار الطريق الذي كنت أسير فيه، قابلت أحد أصدقائي لمدى الحياة، برونو لاور، أو أفضل مناداته (داون تاون برونو)".