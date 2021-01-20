شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف عن مهارتها بالرسم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة السورية أصالة عن موهبة جديدة لها برعت فيها بعيداً عن عالم الغناء، حينما ظهرت خلال فيديو نشرته ابنتها شام الذهبى عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على انستجرام، وهى تقوم بالرسم، حيث برزت موهبتها إلى حد كبير بعدما تمكنت من رسم لوحة كبيرة بدقة وسرعة عكست تلك الموهبة، وعلقت شام خلال حديثها فى الفيديو أن والدتها قررت تفريغ طاقتها الفنية فى الرسم أيضاً.



أصالة أثناء الرسم

من ناحية أخرى، كانت شام الذهبى ابنة النجمة أصالة نصرى، قد شاركت جمهورها ومتابعيها بصور لها مع والدتها وصديقتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة إن أمها رزقت بابنة أخرى فى إشارة إلى أن صديقتها بمثابة أختها، قائلة فى تعليقها عليها "لقد رُزقت بابنة أخرى.. أفضل صديقة طفولة وأخت (تلا)".



أصالة تستمر فى الرسم ويأتى هذا بعدما سبق ووجهت شام الذهبى، رسالة حب ودعم لوالدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورتين تجمعهما، وكتبت عليهما، "حبى لك لا يوصف".

أصالة

وعلقت الفنانة أصالة، قائلة "يا نور عيوني والله صحّ أنتي بنتي وبتحبّيني زيادة بسّ أحرجتيني منّ كتر جمال تعبيرك"

يذكر أن النجمة السورية أصالة، كانت قد طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع يوتيوب، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.