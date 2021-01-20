شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو وجنيفر لورانس وكيت بلانشيت معا للمرة الأولى بكواليس تصوير Don't Look Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات مكثفة يقوم بها فريق عمل فيلم Don't Look Up من أجل الانتهاء من التصوير حتى يعرض العام الجارى، وهو الفيلم الذى يشهد مشاركة من جانب كبير من النجوم والنجمات ممن يعملون معاً خلال الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى.



جينيفر لورانس وليوناردو دى كابريو

ومؤخراً نشر موقع "ديلى ميل"، تقرير يتضمن اللقطات الأولى لظهور الثلاثى الكبير معاً، وهم ليوناردو دى كابريو، وجينيفر لورانس، بالإضافة إلى كيت بلانشيت، حيث ظهر الثلاثى بموقع تصوير واحد منذ بدأ العمل على الفيلم.



كيت بلانشيت

ويأتى هذا بعدما كان القائمون على الفيلم قد انتهجوا نهجاً مختلفاً للوقاية من كورونا، بتقسيم العمل على موقعين، حيث يتم تصوير العمل بأطقم منفصلة، وبالتالي لم يلتق ليوناردو مع كيت بلانشيت إلى الآن لتصوير كل منهما في موقع منفصل قبل لقائهما الأخير.

وكانت النجمة كيت بلانشيت انضمت إلى طاقم عمل فيلم Don't Look Up، بداية الأسبوع الجارى، حيث التقطت أكثر من صورة لها حسب موقع ديلى ميل، والذى سلط الضوء على أول أيامها مع تصوير مشاهدها في الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من النجمين ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس، حيث يحاول الثنائى خلال الفترة الماضية الانتهاء من تصوير أدوارهما بالعمل، إلا أنها -كمذ ذكرنا- كانت تصور بموقع مختلف عنهم.

كما انضمت للفيلم اريانا جراند أيضًا وأعلنت عن ذلك في وقت سابق عبر حسابها على موقع إنستجرام، من خلال صورة توضح وجودها بلوكيشن العمل، ومن المفترض عرض الفيلم هذا العام على شبكة نت فليكس.