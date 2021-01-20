شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. تفاصيل صلح نصر محروس وبهاء سلطان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” كواليس اللقاء الأول بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان بعد فترة طويلة من القضايا والخلاف، حيث حضر اليوم النجم بهاء سلطان إلى أستوديو إم ساوند بمنطقة مصر الجديدة حسب الحكم القضائى الذى يقضى بإلزام بهاء سلطان بتسجيل وإعادة بعض الإغانى المتبقية من ألبومه الأخير الذى تم تسجيله منذ عدة سنوات.

وكان المنتج نصر محروس وشقيقه مهندس الصوت هانى محروس فى استقباله، ورصد ”الخليج 365” هذا اللقاء الأول، وكان مشمولا بحب وود بينهم وكأن لم يكن بينهم مشاكل أو انقطاع.





واحتفل أيضا المنتج نصر محروس بحضور بهاء بتقطيع تورتة بالأستوديو وسط كل أفراد شركة فرى ميوزيك، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال نصر محروس بهاء نجم الشركة الأول، وأنا سعيد بعودته، ومهما حصل أنا بحبه، وبينا نجاحات وعيش وملح وربنا يبعد عننا أى مشاكل أو أزمات.

وأشار نصر إلى أن بهاء كالعادة قام بغناء أغنية من أغانى الألبوم، وكالمعتاد قام بغنائها بإحساس كبير، وأكد محروس أنه متفائل بهذه العودة وأنه ينوى التركيز مع بهاء خلال هذه الفترة لإنهاء الألبوم وتعويض جمهوره هذا الغياب.





وقال النجم بهاء سلطان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالعودة للمنتج نصر محروس معلقا: "مهما حصل أكن له كل حب وتقدير وأتمنى عودة النجاحات مرة أخرى معه".

وكان المنتج نصر محروس قد كشف عن اقتراب طرح أغنية جديدة للنجم مصطفى شوقى، بعنوان "يا سمرا" من كلمات الشاعر هشام الجخ وألحان محمود الخيامى، وتوزيع رامى سمير، ووصفها بأنها ستكون بشكل مختلف من حيث الكلمات واللحن وطريقة الغناء.

وكتب نصر محروس، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلاً: "يا سمرا أغنية جديدة لـمصطفى شوقي بشكل مختلف من حيث الكلمة واللحن وطريقة الغناء انتظروها قريب جدا.. أتمنى تعجب حضراتكم".







