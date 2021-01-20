شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ينتهى من تصوير "نمبر 2" ويعلن طرحها للجمهور قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى الانتهاء من تصوير كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وأنه سوف يطرحها قريبا، كاشفا عن صورة من الجزء الدعائى والترويجى للأغنية، حيث نشر صورة من كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها قائلا: "خلصنا تصوير نمبر 2.. Coming soon".



أحمد الفيشاوى

وسبق وأعلن النجم أحمد الفيشاوى أنه سيقوم بطرح أغنيته الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث روج الفيشاوى للأغنية عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" معلقا: "أغنية قبل الـ2.. قريبا جدا"، فقبل أيام قليلة طرح الفيشاوى، برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "نمبر 2"، والتى تنتمى لنوعية أغانى الراب، وظهر الفيشاوى أثناء قيادته لـ"توك توك"، وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام.



الفيشاوى

من ناحية أخرى وجه النجم أحمد الفيشاوى، رسالة لوالدته الفنانة سمية الألفى، حيث نشر صورتين لها بين الماضى والحاضر، عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "فنانة عظيمة وأم عبقرية، أقول ايه أكتر من سمية الألفى، أميرة حقيقية، أحبك يا ماما"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه، وأبدت النجمة رانيا يوسف إعجابها بها وعلقت عليها بمجموعة قلوب".

كما كشف الفيشاوى، عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "30 مارس"، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" الذى يظهر فيه مع النجمة دينا الشربيني فقط، مصحوبا بتعليق :"تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس".

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار "الساسبنس والتراجيديا"، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.