سيلينا جوميز فى أحدث إطلالة لها بعد نجاح De Una Vez.. صور

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية سيلينا جوميز فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء، فى أحدث ظهور لها بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنيتها الأخيرة De Una Vez.

وظهرت جوميز فى الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مرتدية معطفا طويلا تحته جيب قصيرة فوق الركبة باللون البني، فى كواليس تصوير فيلم Only Murders in the Building.



سيلينا جوميز فى شوارع نيويورك

والتزمت النجمة العالمية فى ظهورها بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدت قناعاً للوجه، مع ارتداء خصلات شعرها في حالتها الطبيعية لتكمل مظهرها بمكياج خفيف.

واستطاعت جوميز أن تحقق نجاحا كبيرا بكليب أول أغنية سينجل لها باللغة الإسبانية والتى تحمل عنوان "De Una Vez"، حيث استطاع الكليب أن يحقق أكثر من 34 مليون مشاهدة خلال 7 أيام فقط من إطلاقه على قناة سيلينا جوميزعلى موقع "يوتيوب".



سيلينا جوميز

وكانت سيلينا جوميز قد أبهرت محبيها وعشاقها من المعنيين بالأزياء والموضة بعد ظهورها فى الكليب بفستان " floral " وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Rodarte " ووصل سعره الى 2568 جنيها إسترلينيا .