شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان زوج شقيقة محمد فؤاد من مسجد فاطمة الزهراء ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على زوج شقيقة النجم محمد فؤاد بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر وتوجهت بعدها إلى مقابر الأسرة بطريق السويس لدفنها، وحرص فؤش على حضور الجنازة مرتديا الكمامة تجنبا للتعرض لفيروس كورونا.



صلاة الجنازة على زوج شقيقة محمد فؤاد



فؤش داخل مسجد فاطمة الزهراء



فؤش فى جنازة زوج شقيقته



فؤش يصلى الجنازة على زوج شقيقته



محمد فؤاد فى جنازة زوج شقيقته



محمد فؤاد يرتدى كمامة فى جنازة زوج شقيقته



المطرب محمد فؤاد



تشييع جثمان زوج شقيقة محمد فؤاد



صلاة الجنازة على زوج شقيقة المطرب محمد فؤاد

وكان النجم محمد فؤاد دخل إلى قائمة التريند على موقع يوتيوب وذلك من خلال أغنية "ليه"، وكان شوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخرًا كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".

من ناحية أخرى سبق وحل النجم محمد فؤاد ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن آخر أغانيه "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.