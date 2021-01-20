شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم × 5 صور جديدة من أحدث فوتوسيشن له بإطلالة كلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز النجم خالد سليم بإطلالة مميزة خلال أحدث ظهور له بفوتوسيشن جديد، مثلما ظهر عبر أكثر من صورة على حسابه عبر موقع إنستجرام، واكتفى بالتعليق عليها بكتابة "مساء الفل" لمتابعيه.



خالد سليم وإطلالة مميزة

ويعرض لخالد سليم حاليا مسلسله الجديد "جمال الحريم" عبر قناة DMC بمشاركة نور ودينا فؤاد وحازم سمير وإسلام جمال وصلاح عبد الله وعدد كبيرمن النجوم، وحقق العمل مردودا مميزا خلال الأيام الماضية، وقد تصدر المسلسل، مؤشرات البحث على جوجل مؤخرا بسبب تصاعد أحداثه التى تدور فى إطار الرعب والتشويق، يأتى تزامنًا مع تحقيقه أعلى نسب مشاهدة منذ بداية عرضه، لما لمسه الجمهور من إتقان شديد فى تصوير المشاهد والتشويق والتجديد فى طريقة سرد الأحداث.



خالد سليم فى أحدث فوتوسيشن

المسلسل تدور أحداثه فى أجواء من الرعب حول مذيعة تجسد دورها الفنانة اللبنانية نور، تدخل فى مشكلات كبيرة وتظهر لها أشياء غريبة وعوالم جديدة، فتحاول الدخول إلى هذا العالم بالتوازى مع اللجوء لطبيبة نفسية لحل المشكلة فتتورط فى هذا العالم وسط أجواء من الرعب والإثارة والتشويق.



خالد سليم خلال صورة أخرى

كما يستعد خالد سليم لإطلاق أغنية جديدة على طريقة السينجل يطرحها الشهر المقبل بعد نجاح أغنياته السابقة ومنها اللي فات مات.



خالد سليم فى صورة أخرى