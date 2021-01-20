شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية والحلانى ورابح صقر يقدمون التعازى لراشد الماجد فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنان السعودى راشد الماجد، لوفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"عظم الله اجرك اخوي والله يرحمها ويغفر لها مثواها الجنة ان شاء الله والله يمسح علي قلبك ويصبرك احسن الله عزاك انا لله وانا اليه راجعون".



نوال الكويتية

وغرد النجم عاصى الحلانى، قائلا:"البقاء لله اتقدم بخالص العزاء والمواساة من الأخ والصديق راشد الماجد بوفاة والدته نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعون".



عاصى الحلانى

وكتب النجم رابح صقر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" اعزي اخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته ، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون".



رابح صقر

وفى سياق آخر تخطت أغنية "الأسد" التي طرحها الفنان راشد الماجد، 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

ومؤخرا طرح المطرب راشد الماجد دويتو أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" التى تجمعه بالمطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب، كما طرح مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بالمطرب رابح صقر، وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثى، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت، على يوتيوب.