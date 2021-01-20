شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة "بحب معاك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها، وهى من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، مكيس وماستر إلهامى دهيمة، وجيتارات أحمد حسين.

وقالت الديفا، بعد طرح الأغنية، عبر حسابها على انستجرام: "حبيت ابتدى بأغنية فيها كم من الحب والمشاعر والأحاسيس.. وما أحوجنا إليها فى ظل هذه الظروف، أتمنى أن يُعجبكم اختيارى الأول".

وتقول كلمات الأغنية:

بحب معاك

أحس الوقت بيعدى

وآخر الليل يبان بدرى

وبعدين يبقى دلوقتى

وتنطق اسمى يبقى جميل

بحب معاك

ألاقى ان الوجع راحة

وأحكى كلامى بصراحة

وتسمع ليا بالراحة

وما تملش من التفاصيل

بحب تشوفنى من جوه

وتقلب ضعفى ده قوة

وتبعد عنى وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزنى من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي



سميرة سعيد

وزى ما قلبى محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه

بحب معاك

اكون حرة ومسئولة

وليا وجودى مش صورة

وأحس بإن انا الاولى

وآخر وحدة تعرفها

بحب معاك

تحسسنى بقيمتى كتير

وان ما بيننا حب كبير

وانى بجد وش الخير

وأجمل واحدة بتشوفها

بحب تشوفنى من جوه

وتقلب ضعفى ده قوة

وتبعد عنى وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزنى من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزى ما قلبى محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه.