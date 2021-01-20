شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يتلقى العزاء فى زوج شقيقته داخل المقابر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النجم محمد فؤاد العزاء في زوج شقيقته بعد انتهاء مراسم الدفن داخل مقابر الأسرة بطريق السويس، مرتديا الكمامة ومتبعا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



فؤش فى المقابر



فؤش فى مقابر زوج شقيقته



فؤش يتلقى العزاء فى مقابر زوج شقيقته



محمد فؤاد فى المقابر



محمد فؤاد يدعو لزوج شقيقته فى المقابر



محمد فؤاد يدعو لزوج شقيقته



محمد فؤاد يرتدى كمامة فى مقابر زوج شقيقته

محمد فؤاد



اقارب محمد فؤاد يدعون لزوج شقيقته



المطرب محمد فؤاد

وكان قد توفى زوج شقيقة النجم محمد فؤاد صباح اليوم، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر وتوجه بعدها إلى مقابر الأسرة بطريق السويس لدفنه .

وكان النجم محمد فؤاد دخل إلى قائمة التريند على موقع يوتيوب وذلك من خلال أغنية "ليه"، وكان شوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخرًا كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".

من ناحية أخرى سبق وحل النجم محمد فؤاد ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن آخر أغانيه "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.