شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون فى صورة مع فاتن حمامة: أستاذة محترمة بجد وبلا ازدواجيات زائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة سيمون، الذكرى السادسة لرحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة القديرة فاتن حمامة، التى حلت خلال الشهر الجارى، وتحديدًا يوم 17 يناير، مؤكدة أنها أبسط وأجمل أستاذة، لذلك تستحق لقب سيدة الشاشة العربية، معربة عن سعادتها بتجسيد ابنتها فى فيلم "يوم مر ويوم حلو" عام 1988.





ونشرت سيمون، صورة مع الفنانة الراحلة من كواليس الفيلم، الذى عرض قبل نحو 33 عاما، عبر حسابها على إنستجرام، أتبعته قائلة: "الأستاذة المحترمة بجد، بلا ازدواجيات زائفة وزائلة، أمام الكاميرا رائعة وخلفها أجمل وأبسط أستاذة، لذلك هى سيدة الشاشة العربية، ليس لقب لكن صفة"، وأضافت: "سعدت وتشرفت باختيارها والعمل بجوارها ابنة لها فى يوم مر ويوم حلو، هذه هى الحياة".





ومرت الذكرى السادسة لرحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التى رحلت عن عالمنا يوم 17 يناير عام 2015 بعد رحلة عطاء فنى طويلة.

فاتن حمامة صاحبة موهبة استثنائية، قدمت أعمالا فنية قريبة من الناس وتمس مشاكلهم، فسكنت قلوبهم، وولدت فى 27 مايو 1931 فى حى عابدين بالقاهرة، وساعدها والدها فى بلوغ المجد سريعاً وأرسل صورتها للمخرج محمد كريم الذى طلب طفلة صغيرة للمشاركة بفيلم "يوم سعيد".

نجحت فى لفت الأنظار، وتحمَّس لها الفنان الكبير يوسف وهبى، ودفعها للمشاركة فى فيلم "ملاك الرحمة، وفى فترة الخمسينيات شهدت توهّج الفنانة التى لُقِّبت بسيدة القصر، وقدَّمت مجموعة من الأفلام الرائعة، منها الأستاذة فاطمة وصراع فى الوادى ودعاء الكروان.