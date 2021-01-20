شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب فى السعودية بعد نجاح مسلسل ضربة معلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد رجب، متابعيه وجمهوره بمجموعة صورة جديدة له فور وصوله للملكة العربية السعودية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور له وهو يرتدى الكمامة الطبية التزاما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا لحظة وصوله للسعودية.



محمد رجب بالكمامة

وتأتي تلك الزيارة بعد نجاح مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب، الذي يعرض حالياً على قناة cbc، ويسيطر من خلاله على التريند تزامناً مع عرض الحلقات.

وشهدت الحلقتان الماضيتان 40 و41 من مسلسل "ضربة معلم"، انقاذ جابر، للجاج شيردى – رياض الخولى - من فضيحة بعد هروب خطيب ابنته ليلى، ليتزوجها جابر أمام الناس حتى يحفظ صورة شيردى، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية بين جابر وليلى في الفندق في ليلة الدخلة، بينما يقرر منصور – محمد عز – رفع قضية حجر على والده شيردى.