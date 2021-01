شكرا لقرائتكم خبر عن كريستينا أجوليرا تنصح متابعيها بحب الذات فى 2021 بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية كريستينا أجوليرا قررت أن تعطى لنفسها المزيد من الاهتمام مع بداية عام 2021 وبعد أسابيع من وصولها لسن الـ40 أكدت المغنية الشهيرة كريستينا أجوليرا إنها تعطى الأولوية لـ"حب الذات '' فى عام 2021، حيث ظهرت كريستينا بعدد من الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام وهى عارية وتكتفى بوضع منشفة فقط على رأسها فى حوض الاستحمام بينما كانت تضع النجمة الشهيرة ماكياج مميزا وخاطفا للأنظار.

وعلقت النجمة التى تملك شعبية جارفة حول العالم على صورها فكتبت: "آمل أنك تعتنى بنفسك .. حب الذات بكل عام 2021".

وحصد الصور التى نشرتها كريستينا أجوليرا على إنستجرام أكثر من 161 ألف LIKES خلال 10 ساعات فقط من نشرها .

يذكر أن كريستينا أجوليرا بدأت مسيرتها الفنية عام 1993 وقدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : "Your Body" و"genie in the bottle" و" hurt" و"come on over" و"fall in line" و"you lost me" و"not myself tonight"، وغيرها.