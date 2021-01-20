شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا بعد أسبوعين من الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان راغب علامة عن خضوعه للحجر الصحى منذ أسبوعين بناء على توصية من طبيبه الشخصى بعد شعوره بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وكتب، فى تدوينه عبر حسابه على موقع تويتر، "منذ أسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبى الشخصى وطلب منى الحجر الكلى فالتزمنا بالكامل، وأعطانى إرشادات وبعض الفيتامينات المطلوبة".



راغب علامة

وأكد علامة عدم إصابته فيروس كورونا المستجد، حيث كتب: "أما اليوم أجريت فحص الـpcr والنتيجة الحمد لله رب العالمين سلبية، والفحوصات ممتازة".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتم أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.