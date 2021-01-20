شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح أولى أغانى ألبومها "بحب معاك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أغانيها والتى تحمل اسم "بحب معاك" ضمن ألبومها الجديد، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

وتقول كلمات الأغنية :

بحب معاك

أحس الوقت بيعدي

وآخر الليل يبان بدري

وبعدين يبقى دلوقتي

وتنطق إسمي يبقى جميل

بحب معاك

الاقي ان الوجع راحة

وأحكي كلامي بصراحة

وتسمع ليا بالراحة

وما تملش من التفاصيل

بحب تشوفني من جوه

وتقلب ضعفي ده قوة

وتبعد عني وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزني من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزي ما قلبي محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه

بحب معاك

اكون حرة ومسئولة

وليا وجودي مش صورة

وأحس بإن انا الاولى

وآخر وحدة تعرفها

بحب معاك

تحسسني بقيمتي كتير

وان ما بيننا حب كبير

واني بجد وش الخير

واجمل واحدة بتشوفها

بحب تشوفني من جوه

وتقلب ضعفي ده قوة

وتبعد عني وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزني من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزي ما قلبي محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.

وفي وقت سابق قالت الديفا سميرة سعيد في حوارها مع الزميل علي الكشوطي، على تليفزيون الخليج 365 :"أنا والمخرج اللبناني نضال هاني نعمل سويا منذ فترة وحققنا نجاحات كتيرة، ولما بيبقي في أي أغنية جديدة بنقعد وبسمعه الأغنية ونتناقش هنصورها أزاي وأيه الشكل اللي هظهر بيه ومهم أن الموضوع يبقي مختلف في الشكل والمحتوي وتكون حاجة جديدة ومختلفة".