شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد ينفى توتر علاقته مع محمد رمضان.. والأسطورة: الشائعات لا دين لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب والفنان المغربى سعد لمجرد أنه لا توجد خلافات مع الفنان محمد رمضان، وأن مشروع الفيلم الذى أعلنا عنه خلال حفلهما فى دبى العام الماضى مازال قائما، لكن الظروف التى يمر بها العالم أجمع بتفشى وباء فيروس كورونا، حالت دون تنفيذه فى الوقت الحالى.

وقال لمجرد، فى تصريحات تليفزيونية "محمد رمضان حبيبى، واحنا بنتمنى نسعد الناس بهذا الفيلم، وبحترمه وأقدره وأحترم فكره".

من جانبه، عقب محمد رمضان، على تصريحات لمجرد، قائلا عبر حسابه على إنستجرام: "الشائعات والفتنة لا دين لها، فى زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبى الغالى وابن أحب البلاد لقلبى المغرب، النجم سعد لمجرد".





وكان النجم المغربى سعد لمجرد قد أعلن خوضه غناء الأناشيد الدينية وتسجيل الأذان بصوته كصدقة جارية له حتى يتذكره الناس بعد رحيله بأشياء تقربهم من الله بذكر الله والأسماء الحسنى، مشيرا إلى أن فكرة تقديم الأناشيد الدينية تراوده منذ فترة طويلة، قائلا: "فكرة قيامي بتقديم أناشيد دينية دائما موجودة، وإحنا بنغنى عن الحب وكل حاجة لكن لا نستطيع أن ننسى الله".

وأضاف النجم سعد لمجرد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه قرر تقديم أناشيد دينية والأذان "صدقة جارية" يسمعها الناس حتى وإن لم يكن موجودا معهم، وحتى يظل المسلمون يتذكرونه بأشياء جيدة، وقال إنه يخطط لتقديم المزيد من الأناشيد وسيسجل الأذان بصوته فى أقرب وقت.