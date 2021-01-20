شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وأمير كرارة يصوران مشاهد الأكشن بمسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجمان أحمد السقا الذى يجسد شخصية " عساف" وأمير كرارة فى شخصية "غفران"، اليوم الأربعاء، بديكور العزبة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، لتصوير مشاهد الأكشن ضمن أحداث مسلسل " نسل الأغراب"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل وتتضمن المشهد تواجد أحمد مالك وأحمد داش، والمجاميع.

وصور محمد سامى نحو 30% من المسلسل، حيث يستمر فى ديكور العزبة بمدينة الانتاج ما يقرب من شهر كامل.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم ، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.