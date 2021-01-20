شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تبكى فى أول ظهور أمام الجمهور للغناء فى فيلمها المقبل Our Friend والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية داكوتا جونسون، عن تفاصيل اليوم الأول لها للغناء أمام الجمهور فى فيلمها المقبل Our Friend، المقرر عرضه يوم 22 يناير الجاري فى دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهرت جونسون صاحبة الـ 31 عاماً، فى برنامج The Tonight Show الذى يقدمه جيمي فالون، أمس الثلاثاء، للتحدث عن تجربتها الأولى للغناء أمام الجمهور فى أحد مشاهد فيلمها الجديد Our Friend، قائلة "لقد هلعت وبكيت ودخلت فى نوبة طويلة من البكاء أثناء التحضير لأول مشهد غنائي"، مضيفة " كان ذلك مخيفًا للغاية، الغناء أمام الجمهور أمر مرعب للغاية بالنسبة لى".

وأضافت جونسون فى مقابلتها التليفزيونية، "الكاميرا دائماً خلفى، لذلك لا يمكنني أن أرى ماذا يحدث، وهو ما كان يسبب رعباً كبيراً بالنسبة لى، وقاموا بتعديل صوتى، كان الأمر صعباً للغاية، ولو كنت أعانى من نوبة هلع استمرت لفترة طويلة"، وتابعت "بعد الانتهاء من التصوير ركضت فى المسرح وحول الكواليس، ثم بدأت في الضحك بشكل هستيري".

فيلم Our Friend هو فيلم درامي كوميدى من إخراج غابرييلا كوبرثويت، وسيناريو براد إنجيلسبي، من بطولة جيسون سيجل، داكوتا جونسون، وكيسي أفليك، كان العرض العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 6 سبتمبر 2019، من المقرر أن يتم إصداره في 22 يناير 2021 .