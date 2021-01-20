شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يسأل متابعيه عن الحلقة 18 من لؤلؤ: تفتكروا بودا يعرف مروة منين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد الشرنوبى سؤالا على متابعيه عن الحلقة 18 من مسلسل لؤلؤ عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "تفتكروا بودا يعرف مروة منين"، وأكد متابعوه أنهم فى انتظار عرض الحلقة 19 بفارغ الصبر لمعرفه هل تخون مروة صديقتها المقربة لؤلؤ.



محمد الشرنوبى

وانتهت الحلقة الـ 18 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، بذهاب صديقة لؤلؤ "مروة" هدير عبد الناصر، إلى "بودا " محمد الشرنوبى حبيب لؤلؤ في مكان عمله وأبلغته اشتياقها له ياق لها، لكن هل سوف تخون مروة لؤلؤ وتخطف حبيبها منها أم هذا اتفاق بينهما للتأكد اذا كان بودا يحب لؤلؤ أم لا ؟ هذا ما سوف تكشفه الحلقة الـ19 المقرر عرضها اليوم الأربعاء.

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "لؤلؤ"، وازدادت سخونة وتشويق بعدما وجدت لؤلؤ "مى عمر"، والدتها، حيث بدأت أحداث الحلقة بحفل لـ لؤلؤ والذي تفاعل معه الجمهور بشدة لدرجة أنهم تركوا المسرح بعدما صعدت المغنية كاميليا "نرمين الفقى" لتقدم فقرتها، وبعد ذلك غادرت لؤلؤ المسرح وهي تشعر بالفخر بالنجاح الكبير الذي حققته لتجد والدتها تخترق الحواجز وتقف أمام سيارتها.

والتقت لؤلؤ بوالدتها بعد سنوات، خاصة أن والدتها - سلوى عثمان كانت فى السجن بسبب والدها حمدى هيكل الذى شهد عليها زوراً، وفى مشهد مؤثر بينها وبين والدتها، بكت مى من الفرحة بعد العثور على والدتها فى مشهد حزين، وبدأت فى اليوم التالى، فى تسخير أموالها وبيتها لوالدتها وإحضار ملابس جديدة بالاضافة إلى غرفة جديدة فى فيلتها، لتبدأ رحلة لؤلؤ مع والدتها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.