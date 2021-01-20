شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة من 36 سنة جمعت ميادة الحناوى وبليغ حمدى أثناء تسجيل "أنا بعشقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المصور يحيى جان، عن صورة نادرة جمعت المطربة السورية الكبيرة ميادة الحناوى، مع الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، أثناء تسجيل أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك"، خلال تسجيلها فى أحد الاستوديوهات فى دولة اليونان عام 1985.





وقال جان، عن الصورة التى نشرها عبر حسابه على انستجرام: "مطربة الجيل ميادة الحناوى، وصورة تعود بنا إلى عام 1985 وتحديدا فى كواليس تسجيل رائعتها الخالدة (أنا بعشقك) تجمعها فى إحدى استديوهات اليونان بالموسيقار الراحل بليغ حمدى، والموسيقى الكبيروعازف القانون أمين الخياط، الذى كان يترأس فرقتها آنذاك فرقة الفجر".





وكانت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوى، قد أكدت فى تصريحات تلفزيونية سابقة، أن صحتها ممتازة جدا، مضيفة: "قبل كورونا كان عندى حفل فى موازين فى المغرب كانت من أجمل الحفلات، وكان عندى حفل تانى فى لبنان، وبعدين فى تونس كنت شوية مريت فيها بظروف صعبة الحقيقة".

وأضافت ميادة: "الناس افتكرونى إنى أنا فيا شيء أو اختل توازنى، والحقيقة إنى قربت للأمام اعدل الميكروفون ورجعت لورا، ووضعت كعب الشوزعلى ديل الفستان فسقطت، فكر الناس أنى مريضة لكن أنا الحمد لله ما كان بينى شيء قمت وكفيت الحفل".

ونفت الشائعات التى تحدثت عن مرورها بوعكة صحية، موضحة "الناس طلعت شائعات إنى تعبانة وفى المستشفى ورجعت كملت الحفلة وده مش حقيقي، الموضوع بيصير مع كل العالم، كتير من المطربين راحوا على المستشفى انا الحمد لله ما صارلى شيء"، مؤكدة أن سبب بعدها عن الساحة الغنائية يرجع إلى انتشار فيروس كورونا