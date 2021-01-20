شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالواحد بطل أفواه وأرانب: عدت من الموت بعد توقف قلبى بسبب فوبيا الحقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان محمد عبد الواحد أحد أشهر أطفال الفن والذى اشتهر بدوره فى فيلم "أفواه وأرانب" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لأزمة قلبية مفاجئة منذ أيام توقف خلالها قلبه لدقائق، حتى استطاع الأطباء وطاقم التمريض إسعافه بسرعة وخلال دقائق تعرض فيها لخطر الموت.

وقام محمد عبدالواحد بدور على ابن شقيقة نعمة "الفنانة فاتن حمامة" فى فيلم أفواه وأرانب" واشتهر بعبارة :"يابيه يابيه إلحق نعمة يابيه ماتسيهاش لوحدها ، خالتى مظلومة يابيه الجوازة زور فى زور"، والتى قالها للفنان محمود ياسين وكانت محورا هاما بالفيلم ظهرت من خلاله براءة نعمة.

وقال الفنان محمد عبدالواحد لليوم السابع أنه شعر بحالة إعياء وذهب ليكشف فى أحدى المستشفيات ولكنه أثناء الكشف توقف قلبه.

وتابع : "عندى فوبيا من الحقن وبمجرد ما رأيت الكانيولا أثناء تركيبها بذراعى شعرت بحالة دوار وفقدت القدرة على التنفس وتوقف قلبى ولم أشعر بنفسى وغبت عن الوعى".

واستكمل تجربته مع الموت والعودة للحياة قائلاً:"أفقت بعد فترة ووجدت نفسى على الأرض وحولى الأطباء وطاقم التمريض وساقى مرفوعة على كتف أحد الأطباء الذين حاولوا إنعاش قلبى، وبالفعل عاد قلبى للعمل وعدت للحياة والحمد لله أننى أتعافى من هذه الحالة واتابع مع الأطباء".وأكد عبدالواحد أنه ليس مدخناَ ولكنه شعر بإجهاد بالقلب ويتابع حالته الصحية ويواظب على العلاج.

والفنان محمد عبدالواحد أحد أشهر وجوه أطفال الفن ، وبدا حياته الفنية فى سن 7 سنوات ووجهه محفور فى أذهان أجيال الثمانينات والتسعينات والأجيال الحالية التى استمتعت بأفلام " عالم عيال عيال، والاحتياط واجب، ولست شيطانا ولا ملاكا، وامرأة بلا قيد، ولا تظلموا النساء"، ومسلسلات :"أحلام الفتى الطائر، وصيام صيام، والشهد والدموع ، وعم حمزة ، وغيرها"، وشارك فى العديد مع الأعمال مع عمالقة الفن، ومنهم عبدالوارث عسر، عمر الحريرى، يحيى الفخرانى، ورشدى أباظة، ونور الشريف، وحسين فهمى، محمود ياسين وعادل إمام ومديحة كامل وأحمد زكى ،واستعان به عمالقة الإخراج ومنهم بركات وحسن الإمام ومحمد فاضل، كما كان ضمن فرقة أطفال التلفزيون، ولكنه ابتعد لفترة عن التمثيل.

عمل عبدالواحد لفترة فى إعداد برامج الأطفال ، ومساعد مخرج، ثم اتجه للتأليف والإخراج وكون فرقة مسرحية ، كما درس فى أكاديمية الفنون وحصل على دبلومة فى النقد الفنى، ومارس هوايته فى التأليف ، حيث قام بتأليف مسرحية " ماحدش يقدر علينا" التى قام ببطولتها صديقه منذ الطفولة الفنان محسن محيى الدين.

وعاد الفنان محمد عبدالواحد مؤخرا للتمثيل من جديد ، حيث شارك فى فيلم " خان تيولا" بطولة وفاء عامر وإخراج وسام المدنى"