شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تطرح أحدث أغانيها "سوق الجدعنة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة أمينة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد وهى من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب .

وقالت أمينة مؤخرا أن كلمات "سوق الجدعنة" تدور عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

وأوضحت أنها تقدم هذه الحدوتة علي طريقة المهرجانات ولكنها بأسلوب ليس به أدني إسفاف لكي تصل إلى جميع الأعمار وتدخل جميع المنازل لتتناسب مع العادات والتقاليد المصرية وغيرها معربة عن أمنياتها بأن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.





واستكملت أمينة بأنها تواكب تطورات أساليب الغناء الحديث المنتشر حالياً بين شباب الجيل الحالي إلا وهو تقديم موضة المهرجانات مما لديها تأثير مبهج وفعال في جميع المناسبات الاجتماعية وغيرها مع مراعاة الأخذ في الاعتبار بعدم تقديم كلمات مبتذلة.

وتقول كلمات أغنية "سوق الجدعنة" :

"أنا الأساس أساس أنا شاربكو"

هفضل باصص قدام كاسر عينكو

اللى عاشركو شاف شاف ضمايركو

عرف إنها سوده وتستاهلو انى اخسركو

"بقيتو حاجة صعبة خليتو القلب لعبه"

حاسس بينكم بغربة

فاكرين انى هتعب لأ اللى جاى أصعب بعدكو عنى مكسب

"فض مجالس لسؤالكم مش عايز"

اخترتو تكونو عندى بلاك ليست.

فض مجالس حافظكم ودارس

اللى يروح يروح أنا خدت منكم ريست

"سوق الجدعنة فين وأنا اروح أشترى"

ناس مايكونوش خاينين ولا حتى بتفترى

سوق الجدعنه فين سوق الجدعنه أه سوق الجدعنه

"بقيتو حاجة صعبة" خليتو القلب لعبه

حاسس بينكم بغربة

فاكرين انى هتعب لأ اللى جاى أصعب بعدكو عنى مكسب

"فض مجالس" لسؤالكم مش عايز

اخترتو تكونو عندى بلاك ليست.

فض مجالس حافظكم ودارس

اللى يروح يروح أنا خدت منكم ريست

من ناحية أخرى تنتظر أمينة عرض فيلم "لشرابية" ويشاركها البطولة علاء مرسي وراندا البحيرى لطفي لبيب وأحمد عبدالله محمود سليمان عيد وحسن عبدالفتاح وعلاء زينهم وجمال فؤاد واللبنانية دومينيك حورانى وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطى وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.