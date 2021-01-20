شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد حلمى ومنى زكى فى أحدث ظهور لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع "إنستجرام" أحدث ظهور للنجم أحمد حلمى، برفقه زوجته النجمة منى زكى، وظهر النجمان فى الصورة وهما يرتديان ملابس سوداء، ويضع حلمى رأسه على رجلى زوجته منى على الأريكة فى لقطة كلها رومانسية وحب.



منى زكى و أحمد حلمى

وآخر أعمال النجمة منى زكى فيلم "الصندوق الأسود" بطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

ومؤخرا خضعت النجمة منى زكى لجلسة تصوير تظهر بها بشكل وإطلالة مختلفة على غلاف إحدى المجلات الفنية، حيث اختارت الظهور بميك أب قوى للعيون وتسريحة شعرغير معتادة عليها، وارتدت فى إحدى الصور فستان أحمر والصورة الأخرى فستان وغطاء للرأس يشبه الشبكة، حيث نشرت صور منها عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام".

من ناحية أخرى يحرص الفنان أحمد حلمى طوال الآونة الأخيرة على الاستمتاع بوقته فى نهاية العام الجارى برحلات بحرية مستمرة، كشف عنها من خلال حسابه الرسمى على انستجرام، حيث نشر أكثر من صورة وفيديو يعكس حبه للصيد.

كما ظهر ضمن تلك الرحلات بصحبة زوجته الفنانة منى زكى وصديقتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، حينما ظهرا معاً خلال صور وفيديوهات شاركا بها متابعيهم على انستجرام مؤخراً.