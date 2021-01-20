بعد خلافات سنوات.. الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المنتج نصر محروس، عودته للتعاون من جديد مع الفنان بهاء سلطان بعد خلافات دامت سنوات.

ونشر محروس، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورا تجمعه ببهاء سلطان، وعلّق: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه.. بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".

جدير بالذكر أن بهاء سلطان واجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.

وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ العام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.