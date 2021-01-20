"أنصحه مايغنيش".. هاني مهنا يوجه رسالة قاسية لحمو بيكا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الموسيقار هاني مهنا، عن رأيه في أغاني مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا.

وقال مهنا، خلال لقائه في برنامج "The insider" عبر تليفزيون دبي: "عمر كمال وحسن شاكوش بيغنوا كويس أوي، بيغنوا كلمات كويسة".

أضاف: "أما بيكا مش هقدر أتكلم عليه، ما أقدرش أنصحه بحاجة تاني غير إنه مايغنيش، لأن صوته مفيش إمكانيات الطربية والصوتية، إنما الناس بتحبه".

احتفل هاني مهنا بحفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح ، نوفمبر الماضي، في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن، كما غنى في الحفل حسن شاكوش وعمر كمال.

وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.