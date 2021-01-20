أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير كليب "نمبر 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير أحدث كليباته الغنائية الجديدة ويحمل اسم "نمبر 2".

ونشر الفيشاوي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "خلصنا تصوير نمبر 2، قريبًا".

وتحمل أغنية "نمبر 2" إسقاطا على الفنان محمد رمضان والذي كان قد طرح قبل عامين أغنية تحمل اسم "نمبر 1".

ومن جانب آخر؛ يواصل الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم"ريتسا" بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج أيمن يوسف.