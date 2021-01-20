فن ومشاهير

"الفتنة لا دين لها".. محمد رمضان يكشف حقيقة خلافه مع سعد لمجرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعاد الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو للفنان المغربي سعد لمجرد نفى خلاله وجود أي خلاف بينه وبين الأول، قائلًا: "محمد حبيبي وبحترمه وبقدره وبحترم فكره".

ورد "رمضان" من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها، في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه".

وأضاف موجهًا حديثه للمجرد: "أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد".

وسبق وتعاون الثنائي رمضان ولمجرد في فيديو كليب "إنساي"، الذي حقق نجاحًا كبيرا منذ طرحه عبر "يوتيوب".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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