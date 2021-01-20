"الفتنة لا دين لها".. محمد رمضان يكشف حقيقة خلافه مع سعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعاد الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو للفنان المغربي سعد لمجرد نفى خلاله وجود أي خلاف بينه وبين الأول، قائلًا: "محمد حبيبي وبحترمه وبقدره وبحترم فكره".

ورد "رمضان" من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها، في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه".

وأضاف موجهًا حديثه للمجرد: "أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد".

وسبق وتعاون الثنائي رمضان ولمجرد في فيديو كليب "إنساي"، الذي حقق نجاحًا كبيرا منذ طرحه عبر "يوتيوب".