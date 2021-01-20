تشييع جثمان زوج شقيقة محمد فؤاد.. واستقبال العزاء على المقابر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

شيّع الفنان محمد فؤاد، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان حسن عامر، زوج شقيقته، من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

وأقيمت صلاة الجنازة على زوج شقيقة محمد فؤاد، وتوجهت الأسرة بجثمانه إلى المقابر بطريق السويس ليواري الثرى.

وظهر فؤاد، خلال الجنازة، بـ"الكمامة" مراعاة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وتلقى فؤاد العزاء في زوج شقيقته بعد انتهاء مراسم الدفن، ومعه الأشقاء: "طاهر، ووجدي، وإبراهيم".

وكان قد أعلن إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، وفاة حسن عامر "زوج شقيقته" مساء أمس الثلاثاء.

وكتب شقيق محمد فؤاد عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أستاذ حسن عامر، والصلاة بمسجد فاطمة الزهراء خلف جنينة مول بعد صلاة الظهر، والدفن في مدافن الأسرة بطريق السويس، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته آمين".

محمد فؤاد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "ليه"، من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام.