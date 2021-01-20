من داخل المستشفى.. حسن دنيا يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن الكبير حسن دنيا، عن تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتيجة المسحة التي أجراها أمس الثلاثاء في أحد مستشفيات الشيخ زايد، بعد حجزه بها، إثر معاناته من ضيق شديد في التنفس.

الملحن حسن دنيا قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المسحة التي خضعت لها جاءت نتيجتها إيجابية لتؤكد إصابتي بفيروس كورونا، وانتقلت اليوم الأربعاء إلى العزل في مستشفى الهرم، لتلقي العلاج بها وفقا للبروتوكول، وذلك بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين ونقابة المهن الموسيقية والصديق العزيز الشاعر أيمن بهجت قمر".

وأضاف: "ذهبت للمستشفى يوم الاثنين الماضي بعد شعوري بالتعب من 10 أيام، وقضيت فترة في العزل المنزلي، قبل أن تزيد معاناتي من ضيق شديد في التنفس وانتقل للمستشفى اليوم الأربعاء".

حسن دنيا لحن ما يزيد عن 400 أغنية، وغنى من ألحانه نخبة من نجوم الغناء، ومنهم محمد منير "ربك لما يريد"، وعمرو دياب "متفكرنيش"، ومحمد فؤاد "أودعك"، وحميد الشاعري "جميل الأوصاف"، وحكيم "أنت مين"، وحسن الأسمر "اتخدعنا" وغيرهم.

ووضع دنيا الموسيقى التصويرية وألحان العديد من المسلسلات والأفلام، ومنها "بلطية العايمة"، و"وش اجرام"، و"كتكوت"، و"كلبش" وغيرها.