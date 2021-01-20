أمينة تطرح أحدث أغنياتها "سوق الجدعنة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طرحت المطربة الشعبية أمينة، أحدث أغانيها التي تحمل اسم "سوق الجدعنة"، على طريقة الفيديو كليب.

وتتعاون أمينة في الأغنية مع مطرب المهرجانات محمود معتمد، وهي من كلمات وألحان وتوزيع إسلام مونتي.

من ناحية أخرى تنتظر أمينة عرض فيلم "الشرابية" لمجموعة من النجوم وهم علاء مرسي، راندا البحيري، لطفي لبيب، أحمد عبدالله محمود، سليمان عيد، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، اللبنانية دومينيك حوراني وغيرهم، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضة بدور العرض السينمائي قريبًا.