راغب علامة يعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف السوبر ستار راغب علامة، عن نتيجة تحليل فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه أجرى مسحة طبية والنتيجة جاءت سلبية.

وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "صباح الخير للجميع، منذ حوالي أسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة".

أضاف: "أما اليوم أجريت فحص الـpcr، والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة، الحمد لله".

ومن ناحية أخرى طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "أنتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.