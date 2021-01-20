نيكول سابا عن كورونا: عم تخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية نيكول سابا عن استيائها من استمرار انتشار فيروس كورونا والعزل المنزلي.

ونشرت نيكول صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إيه نعم.. ولا تزال أيام وليالي الحجر المنزلي مستمرة.. وسمّرتنا معها كأنه الوقت واقف محله، عم تخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا".

أضافت نيكول: "الله يقطّع هالأيام على خير ونخلص منها على خير.. انتبهوا على حالكن".

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة نيكول سابا في مسلسل "الوجه الآخر"، بطولة الفنان ماجد المصري، ويتكون المسلسل من 45 حلقة، من إخراج سميح النقاش.