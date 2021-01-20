"راحتي هي سعادتكم".. محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "مصباح علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس أحدث كليباته الغنائية "مصباح علاء الدين"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق رمضان على الصورة قائلا: "مع مُخرج مسلسل موسى من تصوير كليب مصباح علاء الدين، حفاظاً على العهد معنديش إجازة، راحتي هي سعادتكم ومتعتكم، يا رب أكون عند حسن ظنكم دائماً أبداً".

وينشغل محمد رمضان حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسله "موسى"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.