واقعة غريبة.. أمريكي يجد سيارته المسروقة بعد 17 عاما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

في واقعة نادرة الحدوث ، تمكن رجل أمريكي من العثور على سيارته بعد 17 عاما من سرقتها ، حيث تم بيعها أكثر من مرة خلال هذه المدة بسبب صعوبة التأكد من سلامة الأوراق الخاصة بها.

في التفاصيل ، عثر المواطن الأمريكي تومي كوك على سيارته المسروقة منذ 17 عاما من طراز “شيفروليه كمارو” موديل عام 1969، بحسب موقع “ذا درايف” الأمريكي، الذي أشار إلى أن تلك السيارة تم سرقتها 2003.

بعد 17 عثر تومي كوك على سياراته عن طريق الصدفة عندما كان يبحث عن سيارة من ذات الموديل بإحدى صالات السيارات، حيث استطاع أن يتعرف عليها من خلال حوار مع المسؤولين عن عرضها اكتشف خلاله العديد المخالفات التي تشير إلى أنها سيارة مسروقة.

استطاع الرجل الذي لا يزال يحتفظ بأوراق سيارته أن يطابق الأرقام الخاصة بمكونات السيارة ليكتشف أن السيارة التي شاهدها في صالة السيارات هي سيارة مسروقة، وبادر بالاتصال بالشرطة.

ويقول الموقع إن الشرطة تأكدت من أن السيارة المعروضة في صالة السيارات مسروقة وأنه تم بيعها 4 مرات خلال الـ 17 عاما، بينما كان المشترين من الضحايا الذين لم يتمكنوا من التأكد من سلامة الأوراق الخاصة بها ومطابقتها.