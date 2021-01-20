أين صنعت لعبة “ماين كرافت” الأكثر مبيعا على الإطلاق ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ ساعتين

تُعد لعبة “ماين كرافت” من أنجح وأشهر ألعاب الفيديو ، إذ يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم .

كشفت وسائل إعلام أجنبية عن مكان صناعة لعبة الفيديو (ماين كرافت Minecraft)، الأكثر مبيعا على الإطلاق.

وقالت إن “لعبة ماين كرافت الأكثر مبيعا على الإطلاق صنعت في السويد”، مؤكدة أنه “بيع من هذه اللعبة أكثر من 200 مليون نسخة عالميا ويلعبها أكثر من 126 مليون مستخدم نشط شهريا”.

وأضافت أن “لعبة Minecraft صنعت بواسطة شركة مويانج Mojang السويدية الأصل، وأطلقت أول نسخها للعالم عام 2009، واشتهرت اللعبة بإعطاء مساحة استكشاف للاعبيها والقدرة على البناء واللعب الجماعي وغيره”.

وتتكون اللعبة من كتل ومكعبات يستطيع اللاعب ترتيبها وتركيبها في شبكات ثلاثية الأبعاد وبناء الأشياء بها. استغلت منظمة “مراسلون بلا حدود” شهرة وانتشار اللعبة لإتاحة المحتويات الممنوعة في العديد من دول العالم