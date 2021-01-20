عُمان تستقبل “عبيد” أكبر سفينة خشبية في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ 4 ساعات

استقبلت سلطنة عمان، أمس الاثنين، عبر ميناء خصب، أكبر سفينة خشبية في العالم دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال حساب مرافي (شركة تشغيل وإدارة الموانئ العمانية) في تغريدة عبر موقع التواصل “تويتر”: استقبلت مرافي بميناء خصب اليوم أكبر سفينة خشبية “لنش” في العالم، السفينة “عبيد”.

ودخلت “عبيد” موسوعة غينيس كأكبر سفينة خشبية عربية في العالم بطول 91.47 مترا طولًا (يعادل طول ملعب كرة قدم أميركية) ويبلغ عرضها20.41 مترا (يساوي نصف طول ملعب من النوع نفسه) حسب الموسوعة.

وسميت السفينة باسم “عبيد” نسبة إلى عبيد جمعة بن ماجد الفلاسي، وهو بحّار وصانع سفن إماراتي، بحسب ما نشرته “غينيس” على إنستغرام.

واستغرق تصنيع سفينة عبيد نحو عامين وشارك في انجازها أكثر من 20 عاملا في خور دبي ومنطقة الجداف، للإبحار حول العالم كأول سفنية خشبية إماراتية تجارية محلية الصنع، تحت شعار صنع في الإمارات، وضمن خطوة لإنتاج سفن أخرى.

ونقلا عن جريدة الاتحاد، تعتبر السفينة التي ستدخل الخدمة في غضون شهرين، وتستطيع حمل 2500 طن، علامة فارقة في صناعة المراكب الخشبية المحلية، وخطوة تتحدى بإنتاجها مؤسسة عبيد بن سلوم لصناعة السفن الخشبية حالة الاندثار التي تواجه هذه الصناعة.

وتتمتع السفينة، التي يبلغ طولها 200 قدم، وبعرض 48 وبارتفاع 28 قدما، وبوزن 450 طنا، بمواصفات عالمية وبجودة عالية، حيث استخدم في تصنيعها أخشاب تم استيرادها من أفريقيا لهذه الغاية، فيما يتجاوز عمرها الافتراضي الـ50 عاماً.

وتأتي السفينة “عبيد” تتويجا لأربعين عاماً من صناعة السفن الخشبية، أنتجت المؤسسة خلالها أكثر من 300 سفينة بين شحن وسفينة شراعية، ويخت، العديد منها يجوب البحار، تحمل شعار “صنع في الامارات”، بينها 20 يختا تكاد تكون الوحيدة في العالم المصنوعة من الخشب.