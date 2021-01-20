"مع أن تتزوج الفتاة بعمر 16 عاما".. رأي رامي عياش في زواج القاصرات يصدم مذيع dw (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب المطرب اللبناني رامي عياش، عن رفضه تشريع قانون يجرم زواج القاصرات، أي ما دون 18 عاما.

وقال عياش، خلال حواره ببرنامج "جعفر توك" عبر قناة "دويتشه فيله dw" العربية، "أنا ضد أي قانون يجرم زواج القاصرات، أنا ضد أن يكون عمر تزويج الفتيات فوق 18 عاما".

وفوجئ مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم بتصريح رامي عياش؛ قائلا: "ضده! يعني أنت مع أن تتزوج الطفلة وعمرها 16 سنة؟"، فرد: "أيوه.. إذا كنا نريد تحديد عمر فننزل لـ16 أو 17 سنة مقبول، ولكن هذا ليس تزويج أطفال.. أعمار 16 و17 بهذه الأيام بيفهموا أكثر منّا".

وعلّق عبد الكريم قائلا: "هناك فرق بين الفهم العقلي والتكوين البيولوجي"، فعلّق رامي عياش: "يا حبيب قلبي منذ أيام بداية الأديان كان هناك زواج للبنات الصغيرة".

وعقب مقدم البرنامج: "ولكن هذا لا يعني أن يحدث ذلك اليوم، وخاصةً أن هناك زواج إجباري في مختلف البلدان العربية"، فرد رامي: "هنا لم يعد الأمر مع أو ضد، أنا أقول إن الحسابات هي من تقرر، إذا التكوين البيولوجي يؤثر إذن فليكن، أنا أرى أن سن الـ16 مقبولا".