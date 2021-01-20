"مش هندفع فواتير الفشلة والجهلة".. بشرى تعلق على إساءة نائب البرلمان للفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّقت الفنانة بشرى على وصف النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، للفنانين، بأنهم "يسعون في الأرض فسادا"، وهو ما اعتبرته نقابة الممثلين إساءة لأهل الفن.

وكتبت بشرى، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام": "الفن مش مهنة من لا مهنة له، مش كل من ركب حصان خیال، ومش هندفع فواتير الفشلة والمعقدين والجهلة، كل واحد يحاسب على مشاريبه، أصل في النهاية كل واحد بيتعلق من عرقوبه، مش عرقوب اللي جنبه".

وشّن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الفنانين خلال مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم بالجلسة العامة للبرلمان، قائلًا: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، مما أثار حالة من الغضب دعته بعدها إلى تقديم اعتذار مكتوب موجهًا التحية للفن الهادف.

واحتفلت الفنانة بشرى، في ديسمبر الماضي، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.