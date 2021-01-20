إلهام شاهين تهاجم النائب رياض عبد الستار: اعتذاره غير واضح وتجب محاسبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتقدت الفنانة إلهام شاهين، النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، ووصفت الخطاب الذي قدمه لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بعد إساءته للفنانين، بأنه اعتذار غير واضح، مطالبة بمحاسبته بالقانون على تصريحاته ضد الفن والفنانين.

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "في رأيي أن النائب لم يعتذر اعتذارا واضحا، وأساء للمجلس الموقر عندما أقحم هجومه على الفن والفنانين بلا مبرر، وخارج سياق الموضوع المطروح في المجلس، أي أنه عامد متعمد الإساءة بلا مناسبة".

وأضافت: "لازم يعرف إن أي كلمة تصدر من شخص في موقع المسؤولية محسوبة عليه جدا، وأنا أتمنى إسقاط عضويته ومحاسبته بالقانون".

إلهام "الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عن دورها في فيلم "حظر تجول"؛ اختتمت بالقول: "ما فعله النائب هو سب وقذف وتشويه سمعة، وازدراء لمهنة الفن، ومحاولة استعداء الجمهور للفنانين، وتحريض بالقتل لأهل الفن، لابد من عقابه بالقانون".

وشّن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الفنانين خلال مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم بالجلسة العامة للبرلمان، قائلًا: "مش هنسيب كده الفنانين وهم بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، ما أثار حالة من الغضب اضطرته إلى تقديم اعتذار مكتوب موجهًا التحية للفن الهادف.