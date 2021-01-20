إصابة منتج فيلم "ياباني أصلي" بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المنتج السينمائي أيمن يوسف، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أيمن يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ألف حمد وشكر لله.. المسحة بتاعتي طلعت إيجابي كورونا.. اللهم أنت الشافي المعافي، يا ريت يا أصدقائي اللي خالطني خلال اليومين اللي فاتوا يفحص نفسه.. وربنا يحفظكم جميعًا".

يُذكر أن أيمن يوسف، أنتج عدة أفلام منها "ياباني أصلي"، و"دعدوش"، و"فص وملح وداخ"، و"جدو نحنوح"، و"زنزانة 7" وغيرها.

ويستعد أيمن يوسف لطرح أحدث أفلامه "شاومنج" قريباً في دور العرض السينمائي، بطولة بيومي فؤاد وتوني ماهر.