الأخوان ميمو وجمال رمسيس.. "لوسي ابن طنط فكيهة" الذي اختفى في ظروف غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الأربعاء، الذكرى المئوية على ميلاد الفنان جمال رمسيس، إذ أنه من مواليد 20 يناير عام 1921.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الثنائي جمال رمسيس وشقيقه ميمو رمسيس:

- ولدا في حي شبرا لأب مصري وأم إيطالية.

- بعد وفاة والدهما في مصر؛ سافرا لخالهما رجل الأعمال في أمريكا، وشاركا في أدوار صغيرة في التليفزيون الأمريكي.

- عقب ذلك، عادا لمصر وشارك كل منهما في فيلمين فقط، أحدهما اجتمعا فيه معا.

- اكتشفهما المخرج فطين عبد الوهاب، وقدّمهما معا في فيلم "إسماعيل يس في البوليس السري" عام 1959.

- كتب فطين عبدالوهاب اسمهما على تتر الفيلم معنون بجملة "لأول مرة في مصر.. نجمي التلفزيون الأمريكي".

- في العام التالي 1960، شارك كل منهما في عمل منفرد، حيث شارك ميمو رمسيس في فيلم "ملاك وشيطان" وقدّم خلاله دور "أبو شفة" أحد أفراد العصابة الذي كان السبب في موت "أونكل عزت" والذي جسّده رشدي أباظة مع المخرج كمال الشيخ.

- بينما جمال رمسيس قدّم في نفس العام دورا جعله في أذهان جمهور السينما العربية طوال 6 عقود، من خلال شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة" في فيلم "إشاعة حب" مع عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي وهند رستم وعادل هيكل.

- "مين دي يا سميحة؟ صاحبتك دي؟.. إيه ده يا بابا؟ مش عارف لوسي؟.. مين دي يا بنتي؟ أنا ماشفتهاش قبل كده.. جرالك إيه يا بابا؟ ده ولد.. لا يا بنتي، ده ولد! قولي كلام غير ده، بسم الله الرحمن الرحيم.. يا بابا ده لوسي ابن طنط فكيهة".. ومنذ طلته الأولى على الجمهور لفت الأنظار باقتدار، وأجاد جمال رمسيس تقديم الدور ببراعة، وساعده على ذلك إجادته الرقص والغناء بعدة لغات (الإنجليزي، الإيطالي، والفرنسي).

- شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة" ابتكرها جمال رمسيس، وهي شخصية مقتبسة من المجتمع الفرنسي آنذاك، من حيث طريقة الملابس والفن التشكيلي وتسريحة الشعر.

- وبعد وفاة خالهما عادا لأمريكا لإدارة أعماله وأقاما هناك وتركا الفن واختفيا تماما في ظروف غامضة ما أحدث صدمة في الوسط الفني.

- تردد أن الثنائي اضطرا للسفر بسبب بعض آرائهما السياسية المختلفة مع نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

- وانتشرت في ثمانينيات القرن الماضي، شائعات تفيد بأن جمال رمسيس هو نفسه رأفت الهجان، وتم الربط بينهما بسبب تسريحة الشعر التي اشتهر بها محمود عبدالعزيز في المسلسل، ولكن بعد فترة نُشرت الصورة الحقيقية لرأفت الهجان أو رفعت الجمال.

- توفي جمال رمسيس في 25 سبتمبر 2001 عن عمر يناهز 80 عاما في ولاية ألاباما الأمريكية، وفقا لقاعدة بيانات السينما.